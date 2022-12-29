Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками "домашними" фотографиями, на которых предстала в пижамных штанах и соблазнительном топе.

В кадре знаменитость позирует у зеркала. Стоит отметить, что она не стала наносить макияж, отдав предпочтение естественности. Кроме того, на одном из фото Кароль показалась с бумажкой на лбу с надписью "Богиня".

Новое фото Тины Кароль / t.me/tinakarolofficial

Интересно и то, что фигура у певицы достаточно стройная. Знаменитость регулярно занимается спортом и следит за своим питанием.

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Тина Кароль похвасталась фигурой / t.me/tinakarolofficial

Реакция сети на фото Тины Кароль

  • "Красота"
  • "Не втягивай живот"
  • "Свежесть и красота"
  • "Такая ты сладкая, я не могу"
  • "Хватит худеть. Фигура просто идеальная"

Напомним, ранее Кароль удивила редкими кадрами с повзрослевшим сыном. Судя по всему, Веня приехал в Украину. Они с мамой вместе готовили праздничный ужин, украшали елку, встречали Рождество. 

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