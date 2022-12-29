Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками "домашними" фотографиями, на которых предстала в пижамных штанах и соблазнительном топе.
В кадре знаменитость позирует у зеркала. Стоит отметить, что она не стала наносить макияж, отдав предпочтение естественности. Кроме того, на одном из фото Кароль показалась с бумажкой на лбу с надписью "Богиня".
Интересно и то, что фигура у певицы достаточно стройная. Знаменитость регулярно занимается спортом и следит за своим питанием.
Видео дня
Реакция сети на фото Тины Кароль
- "Красота"
- "Не втягивай живот"
- "Свежесть и красота"
- "Такая ты сладкая, я не могу"
- "Хватит худеть. Фигура просто идеальная"
Напомним, ранее Кароль удивила редкими кадрами с повзрослевшим сыном. Судя по всему, Веня приехал в Украину. Они с мамой вместе готовили праздничный ужин, украшали елку, встречали Рождество.