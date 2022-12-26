Украинская певица Тина Кароль отпраздновала Рождество вместе со своим 14-летним сыном Вениамином. Поскольку мальчик живет и учится в Великобритании, с мамой он видится не очень часто. Снимками Кароль поделилась в Instagram-stories.
Судя по всему, Веня приехал в Украину. Они с мамой вместе готовили праздничный ужин, украшали елку, встречали праздник.
Также Тина опубликовала прошлогоднее фото с Вениамином, чтобы пользователи могли сравнить насколько он вырос за это время.
Личная жизнь Тины Кароль
Певица была замужем один раз. Ее избранником был продюсер Евгений Огир. Именно в браке с ним родился единственный ребенок певицы - Вениамин. Однако счастью Тины и Евгения не суждено было длиться долго - муж Кароль умер в апреле 2013 года в возрасте 32 лет от рака желудка.
С тех пор официально исполнительница не состояла в отношениях (или не афишировала этого).
Напомним, Тина Кароль показала щемящие кадры с сыном и покойным мужем.