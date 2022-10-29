Множество хитов артистки написаны на русском, поэтому сейчас она их не исполняет.

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свою принципиальную позицию касательно языкового вопроса. Так, прямо со сцены на одном из своих концертов звезда заявила, что от русскоязычных хитов она отказывается.

Тина неоднократно выступала на важных мировых площадках и принимала участие в благотворительных турах в поддержку Украины в течение последних восьми месяцев. Однако знаменитость говорит, что ни разу за это время не спела на русском. Хотя ранее все ее знаковые композиции были именно на русском языке. Например, культовая "Выше облаков", "Сдаться ты всегда успеешь", "Скандал" и другие.

"Это мой шаг. Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые утешили ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", - сказала артистка со сцены.

Позже звезда рассказала, что ее русскоязычный репертуар вызывал разные комментарии от публики, но она приняла решение и не собирается его менять.

"Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим что и как. Я не стыжусь прошлого, ошибок не существует. Разность мыслей – это разнообразие", - сказала Тина Кароль.

Напомним, недавно Тина Кароль ответила, можно ли простить раскаявшихся за сотрудничество с РФ артистов. Певица считает, что все оправдания, которые ищут звезды после работы в РФ - "бред".

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