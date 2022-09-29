Певица считает, что все оправдания, которые ищут звезды после работы в РФ - "бред".

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала позицию относительно звезд, которые сотрудничали с РФ даже после 2014 года. Подробнее своим мнением Кароль поделилась в интервью "Голосу Америки". В качестве примера она привела Алана Бадоева.

"Бадоев сразу сказал, что он является "виновником" этой войны, не вторжение, а войны, что он с 2014 года своими действиями потакал нарративу, что это внутренний конфликт. Сегодня же мне действительно интересно увидеть от Бадоева его фильм "Довга доба", который он сейчас монтирует, и я понимаю, что это будет сильно", - ответила Кароль.

Что же касается артистов-"перебежчиков", Кароль ответила так:

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"Сегодня они ищут оправдания из-за того, что народ их не принял, но это все бред. Сегодня для Украины это не значит ничего, хочешь делать что-то - делай. Те, кто хотел вроде бы вернуться.. Мы сейчас видим, что это была игра", - заявила певица.

Напомним, Тина Кароль рассказала, что пока отказалась от своих русскоязычных песен. Звезда говорит, что с началом широкомасштабной войны отложила русскоязычный репертуар, и не знает, когда вернется к нему, и случится ли это вообще.

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