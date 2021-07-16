Популярная украинская певица Тина Кароль продала свой цифровой отпечаток на аукционе. Отпечаток своего пальца звезда выставила на аукцион в начале июня. Теперь торги за такой лот закончились.
Об окончании торгов и дальнейших планах артистка написала в Instagram.
После запуска NFT аукциона Кароль рассказывала, что сделала это в поддержку нового проекта "Молодая кровь", которым стремится открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на молодую украинскую поп-культуру.
Выход проекта Тина запланировала к 30-й годовщине Независимости Украины, поскольку он заключается в воссоединении и единстве. На аукционе Кароль удалось выторговать 100 тысяч гривен. Имя покупателя неизвестно.
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"Продано! Сегодня мой цифровой отпечаток пальца продали на NFT аукционе. Все вырученные средства передаю в проект "Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом, выход которого посвящен Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молодая кровь" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", – рассказала Кароль в Instagram.
Многие поклонники артистки поздравляют ее и отмечают, что нетерпеливо ждут новый альбом.
Отметим, "Молодая кровь" - проект национального масштаба, миссия которого открыть для слушателей новые имена и пополнить каталог украинской музыки современными песнями.
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