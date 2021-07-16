Имя покупателя не разглашается. Полученные средства Кароль передала на развитие собственного свежего музыкального проекта "Молода кров".

Популярная украинская певица Тина Кароль продала свой цифровой отпечаток на аукционе. Отпечаток своего пальца звезда выставила на аукцион в начале июня. Теперь торги за такой лот закончились.

Об окончании торгов и дальнейших планах артистка написала в Instagram.

После запуска NFT аукциона Кароль рассказывала, что сделала это в поддержку нового проекта "Молодая кровь", которым стремится открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на молодую украинскую поп-культуру.

Выход проекта Тина запланировала к 30-й годовщине Независимости Украины, поскольку он заключается в воссоединении и единстве. На аукционе Кароль удалось выторговать 100 тысяч гривен. Имя покупателя неизвестно.

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"Продано! Сегодня мой цифровой отпечаток пальца продали на NFT аукционе. Все вырученные средства передаю в проект "Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом, выход которого посвящен Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молодая кровь" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", – рассказала Кароль в Instagram.

Многие поклонники артистки поздравляют ее и отмечают, что нетерпеливо ждут новый альбом.

Отметим, "Молодая кровь" - проект национального масштаба, миссия которого открыть для слушателей новые имена и пополнить каталог украинской музыки современными песнями.

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Автор: Виктория Гордиенко