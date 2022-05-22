Сейчас певица ездит по миру, рассказывая людям правду о войне.

Украинская певица Тина Кароль активно путешествует по миру с благотворительной миссией - рассказывает правду о происходящем в Украине и собирает средства для помощи военным и беженцам. Недавно она прямиком из Японии отправилась на Каннский кинофестиваль. Об этом она подробнее рассказала в своем Instagram-блоге.

"Нам удалось! На Каннском фестивале вместе с "Золотым глобусом" собрали 75 000$ на поддержку и развитие киноиндустрии Украины", - написала украинская певица.

Тина Кароль также уточнила, что не могла стоять в стороне и встретилась с самым известным украинским котом Степаном, который получил награду.

"Ну и, конечно, невозможно было не увидеться с нашим "светским львом" Степаном, который, кстати, получил премию World influencers and bloggers Awards", - поделилась результатами визита на фестиваль Тина Кароль.

Напомним, сын Кароль нарушил дресс-код в британской школе, чтобы поддержать Украину.

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