Теперь питомца певицы зовут Джавелина.

Украинская певица Тина Кароль рассказала своим подписчикам, что придумала имя для кошки. Назвать своего питомца звезда решила в честь американского зенитно-ракетного комплекса "Джавелин", с помощью которого ВСУ уничтожают технику российских оккупантов - Джавелина.

Фотографию четырехлапой Кароль опубликовала в своем Instagram-блоге.

"Суровая и храбрая, моя котя наконец-то получила имя – Джевелина", - написала певица.

Отметим, еще полтора года назад Кароль рассказывала, что к ней приблудился маленький котенок. Имени питомцу она не придумала, и называла ее "котя".

Напомним, Тина Кароль пообещала приехать с концертом в Мариуполь. Сейчас населенный пункт пребывает в блокаде оккупантов. Планы звезда пообещала осуществить после войны.

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