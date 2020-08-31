Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в откровенном платье.
Звезда предстала в длинном белом платье с глубоким декольте. При этом бока были оголенные.
"Такая красивая", "Белая королева", "Невероятная", "Жарко", - написали фанаты.
Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol
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