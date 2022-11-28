Певица удивила новым образом.

Украинская певица Тина Кароль - эталон женской красоты. Она всегда блещит на публике в ярких образах, а в ее гардеробе, кажется, немеренное количество соблазнительных платьев.

В этот раз она удивила публику, появившись перед поклонниками в спортивном костюме и без макияжа вместо привычной красной помады.

Так, знаменистость для работы на студии выбрала черный костюм со свитшотом с надписью "Я рядом". Дополнила она образ высокими носками и кроссовками. Также певица сделала низкий хвост и нанесла на губы блеск.

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Кроме того, Кароль рассказала, что работает над новым альбомом:

"Мое измерение. Мы должны находить новых себя. Мотивации достаточно. Историй достаточно. Осталось найти правильные ноты и слова".

Напомним, ранее Тина Кароль трогательно поздравила с днем рождения своего единственного сына Вениамина. Мальчику исполнилось 14 лет.

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