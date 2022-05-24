Также украинская исполнительница вышла на Марш матерей в Лондоне.

Тина Кароль выступила с сольным концертом в Лондоне. Певица на моно-концерте исполняла свои самые известные песни, а также читала письма с войны. Не сдерживая слез, Тина зачитывала дневники людей, которые находились в зоне боевых действий в Украине.

"Этот концерт не такой, как всегда: я решила одна выйти на сцену, ведь этот душевный груз невозможно разделить всех на сцене. Сегодня этот концерт о нашем единении: мы разных возрастов, разных профессий, из разных городов и сегодня – мы одна семья.

Украина едина в своей борьбе. Каждый из нас сегодня готов на все ради победы. Мы победим потому, что в наших сердцах есть надежда и любовь, мы на своей земле, мы хотим сохранить нашу нацию, язык. Мы - свободные люди, которые никогда не были и не будем под чьим-то гнетом", - сказала Тина Кароль со сцены.

В ходе своего визита в Лондон Тина Кароль также встретилась с послом Украины в Британии Вадимом Пристайко и вышла на Марш Матерей с призывом Save children of Ukraine.

"Самое уязвимое сердце на свете – это материнское сердце, которое сегодня плачет каждый день за всеми детьми, потому что чужих детей не бывает!",- сказала Кароль в своей речи на марше.

Ранее Тина Кароль выступила на митинге в Варшаве в поддержку Украины и обратилась к русским.

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