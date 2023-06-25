Система усыновления сложная, существует очень много правил.

Ведущий Тимур Мирошниченко, который усыновляет мальчика из детдома, описал весь процесс поиска ребенка. Это решение было взвешенным, отметил он.

Мирошниченко и его жена Инна прошли 10-недельный курс для усыновителей. После этого психологи сказали, какого ребенка они должны искать. Звездная пара стала на учет в своем районе.

"Мы когда пришли в нашу службу, нам показали анкеты детей, которые стоят на учете в Днепровском районе. И ни один ребенок, который есть на учете и имеет статус на усыновление, не подходит нам по критериям, что нам прописали в заключении. После родительских курсов вам прописывают: сколько детей и какого пола вы можете усыновить... Психологи, которые на курсах усыновителей, а они длятся 10 недель, прописывают. Мы можем усыновить одного ребенка, хотя мы хотели двух, в возрасте от одного до четырех лет. Все, других детей нам не показывают, мы не имеем право даже видеть анкеты этих детей", - рассказал ведущий в эфире "Сніданку".

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Однако жена Мирошниченко не захотела годами ждать шанса усыновить ребенка. Она начала искать и звонить в службы по всем областям Украины.

"Инна - суперпробивная! В первый же день, когда мы получили сертификат и статус кандидатов, она звонила абсолютно во все области, во все районы нашей страны. И самое страшное, что она слышала - детей нет. Когда 20 тысяч детей находятся по заведениям по всей стране, тебе говорят, что их нет", - отметил ведущий.

На этом жена артиста не остановилась. Она начала пересматривать анкеты детей на сайте Минсоцполитики. Там размещена информация о тех малышах, которые имеют соответствующий статус. Однако анкеты могут быть неактуальными. Поэтому жена Мирошниченко постоянно "мониторила" сайт. Когда она увидела анкету мальчика, сразу позвонила. А когда услышала, что анкета актуальна - уже через пять минут ведущий и его возлюбленная сидели в машине и ехали в Житомир.

Мирошниченки познакомились с мальчиком, однако перед этим им пришлось пройти через все этапы: они общались с врачом, юристом, ознакомились со всеми правилами. Когда ведущий вспоминает о первой встрече с сыном, он едва сдерживает эмоции. Им было неважно, что у мальчика немало диагнозов. Они очень ждали встречи с ним.

Напомним, Мирошниченки уже знают, когда смогут забрать сына домой. Недавно состоялся суд, а сейчас им нужно ждать месяц.

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