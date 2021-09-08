Украинский телеведущий Дмитрий Гордон отправился в Польшу вместе со своим супругой Алесей Бацман. Не успели они прилететь, как уже опубликовали несколько кадров.
На снимке Дмитрий предстал в полосатой толстовке и поинтересовался у фанов: "И где я?". Поклонники начали активно отвечать на вопрос, а также заметили, что Гордон немного поправился.
"Тигр полосатый", "Судя по пузу, на террасе Макдональдса", "В моем сердце", "Там, где должен быть", - пишут фолловеры в комментариях.
Также снимком с отдыха поделилась и супруга телеведущего Алеся Бацман, написав: "Знакомлюсь с польским солнцем". Девушка предстала в кадре в черном свитшоте и джинсах.
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