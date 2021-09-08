Телеведущий отправился в отпуск вместе с супругой.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон отправился в Польшу вместе со своим супругой Алесей Бацман. Не успели они прилететь, как уже опубликовали несколько кадров.

На снимке Дмитрий предстал в полосатой толстовке и поинтересовался у фанов: "И где я?". Поклонники начали активно отвечать на вопрос, а также заметили, что Гордон немного поправился.

"Тигр полосатый", "Судя по пузу, на террасе Макдональдса", "В моем сердце", "Там, где должен быть", - пишут фолловеры в комментариях.

Также снимком с отдыха поделилась и супруга телеведущего Алеся Бацман, написав: "Знакомлюсь с польским солнцем". Девушка предстала в кадре в черном свитшоте и джинсах.

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Автор: Диана Могилевич