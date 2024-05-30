Военный с первых дней полномасштабного вторжения находился на фронте.

Известный украинский режиссер Константин Петрик погиб на передовой 27 мая. Оккупанты отобрали жизнь у военного в Донецкой области.

Печальную новость сообщила жена Петрика Анастасия Данильченко в Facebook. Режиссер погиб во время выполнения боевого задания.

"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу", - написала любимая героя.

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Также о гибели Константина написал его товарищ - кинематографист Эльдар Магомедов в сообществе "Киносоюз" в Facebook. Он сообщил, что жизнь воина оборвалась в Донецкой области.

По словам Магомедова, Петрик работал в кинематографе вторым режиссером. С первых дней полномасштабного российского вторжения он стал добровольцем и служил в рядах Нацгвардии, где был командиром взвода.

"27 мая во время выполнения боевого задания Костя героически погиб в ожесточенном бою против российских оккупантов возле поселка Очеретино Донецкой области. У него остался восьмилетний сын", - указал Эльдар.

К слову, режиссер работал над известными украинскими сериалами "Ворон и Воробьев", "Плут", "Ангелы", "Братья по крови 2", "Садовница" и другие.

Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский актер Евгений Шумилов. Воин защищал раненого собрата.

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