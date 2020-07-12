Нежная Tayanna рассказала, что делать в трудные времена

Певица поделилась своим секретом.

Украинская певица Tayanna опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что нужно делать в тяжелые времена.

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"Если ваше солнце внутри гаснет в тяжелые моменты, идите на природу, идите к истинному источнику", - написала певица.

К таким словам звезда добавила фото из новой фотосессии на природе. Фанаты отметили, что снимки получились очень красивые.

"Эти фото очень классные", "Красивая, как всегда", "Спасибо за совет. Вы лучшая", "Любовь поможет", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Tayanna рассказала, как ее муж ушел к певице Ани Лорак.

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