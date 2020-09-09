Татьяна Острецова пережила нервный срыв.

Актриса Татьяна Острецова написала заявление в полицию на актера сериала "Слуга народа" Владимира Владимирова. Она обвинила его в сексуальных домогательствах во время съемок.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

К заявлению Острецова приложила доказательства правонарушения, совершенного по отношению к ней. Также она отметила, что из-за происходящего у нее был нервный срыв.

"Эта ситуация доставила мне большой моральный вред. Я пережила нервный срыв и благодаря близким людям смогла справиться со всем потоком негатива и непониманием в мой адрес. Я чувствую огромную благодарность за поддержку! Хочу, чтобы эта ситуация была хорошим уроком для всех, кто сталкивался с подобным или столкнется в дальнейшем! Я живу дальше и продолжаю радоваться жизни, искренне желаю того же всем", – написала она.

По факту совершенных в отношении меня неправомерных действий, мной совместно с юристами предпринято ряд юридических мер.... Опубликовано Татьяной Острецовой Среда, 9 сентября 2020 г.

С чего все началось?

22 августа актриса написала пост в Facebook о том, что во время съемок Владимир Владимиров лез ей между ног.

"Владимир Владимиров во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади - он лапал меня за ягодицы", - написала тогда Острецова.

Друзья, хочу вам рассказать неприятную и страшную историю, которая случилась со мной вчера! Я была подвержена... Опубликовано Татьяной Острецовой Воскресенье, 23 августа 2020 г.

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Автор: Диана Могилевич