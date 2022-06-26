Украинский музыкант помогает своей стране в рядах ВСУ.

Певец Тарас Тополя, который является фронтменом группы "Антитіла", дал интервью украинском телеведущему Славе Демину. В разговоре со Славой артист вспомнил об одном из самых страшных дней за последнее время.

Так, Тополя рассказал, что никогда не забудет тот день, когда российские оккупанты развалили из минометов место их дислокации.

"Одному из наших военных тогда оторвало ногу. Мы занимались тем, что спасали ему жизнь", - вспомнил Тарас.

Слава Демин уточнил, как изменилось его восприятие войны с этого дня - чувства сменились на желание отомстить за товарища или преобладал все таки патриотизм.

"Тут "коктейль". Я не могу сказать, что какое-то одно чувство. Наверное, самое сильное, что ощущал не только я, но и множество моих друзей - это ненависть к россиянам. В какие-то экстремальные моменты ты не мыслишь философскими патетическими категориями. Но когда есть момент выдохнуть, поразмышлять, завести себя в какие-то мысли, то, наверное, самое сильное чувство - это желание восстановить справедливость. Справедливость для меня заключается в том, что Украина имеет право на свое независимое будущее и украинцы не должны умирать", - прокомментировал фронтмен группы "Антитіла".

Напомним, Тарас Тополя ответил, стрелял ли в человека.

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