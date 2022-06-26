Артист, который вступил в ряды ВСУ практически сразу после полномасштабного вторжения России, не дал четкого ответа на вопрос.

Музыкант Тарас Тополя, который пошел в ВСУ, чтобы помогать своей стране бороться с российскими оккупантами, дал интервью украинскому телеведущему Славе Демину. Интервью они записывали онлайн. Слава спросил, приходилось ли артисту стрелять в живого человека.

"Другой вопрос", - сказал Тарас после непродолжительной паузы.

Затем Демин задал несколько уточняющих вопросов, на что Тополя ответил: "Философия группы "Антитіла" на этой войне - работать в качестве парамедиков. Наша главная задача - это спасение жизней. Но я отвечу немного обобщенно: у нас есть оружие, мы умеем им пользоваться и пользуемся при необходимости".

Ведущий уточнил, сколько раз возникала такая потребность.

"Уже четыре месяца войны (активной фазы войны, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, - ред), так что была потребность", - ответил Тарас Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя показал, что армия РФ сделала с поликлиникой в Харькове. Артист отметил, что таких расстрелянных гражданских объектов есть сотни по всей территории Украины.

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