Актер сделал откровенное признание.

Украинский актер Тарас Цымбалюк ходил на пробы для девушек только для того, чтобы его запомнили.

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам актера, после института он никому не был нужен. И самое страшное для него - это разочароваться в профессии. Тарас признался, что полгода добивался того, чтобы хоть кто-то обратил на него внимание.

"Это самое страшное для меня - разочароваться в профессии. Мною, пожалуй, и движет любовь к профессии. После института мне никто не звонил, не писал, ты никому не нужен. Надо каждый день ходить на пробы. Я ходил по подиуму, снимался в массовке. Я ходил на девчачьи кастинги просто чтобы меня внесли в базу. Я каждый день шел, кому надоедал, и через полгода это начало давать результат", - сказал он.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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Авторы: Ольга Броскова, Диана Могилевич