Десятый выпуск "Танцев" посвятили Хэллоуину.

Состоялся десятый эфир третьего сезона "Танцев со звездами", по итогам которого в проекте остались всего пять пар.

Об этом сообщает ТСН.

В это воскресенье эфир посвятили Хэллоуину: участники перевоплотились в жуткие образы. По итогам выступлений в зону риска попали: Сергей Мельник и Аделина Дели, Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Оля Фреймут с Ильей Падзиной.

За шаг до вылета зрители спасли солиста рок-группы "БЕZ Обмежень". Прошел в пятерку участник шоу "Холостяк", а покинула проект ведущая "Инспектора Фреймут".

Читайте такжеЕкатерина Кухар поделилась своим мнением об участниках шоу "Танцы со звездами"

Комментируя вылет из проекта, Фреймут поблагодарила его команду и судей.

"Что я поняла, друзья. Ничто в жизни не дается за глупо, над всем нужно работать. Есть у вас мечта - превратите ее в бизнес-план. Я не просто так дотанцевалась до десятого эфира, это ежедневная работа, жертвование своей семьей, в конце концов, своим здоровьем. Но я не жалею. Я очень благодарю Илью. Бесконечно благодарю Яну Заец, благодаря которой я такая стройная, она моя хореограф. Но больше всего я благодарю мою дочь Злату Митчелл. Вы не знаете, но она очень талантлива и она меня убедила прийти в этот проект", - сказала она.

Партнер Фреймут Илья Падзина поблагодарил всю команду, коллег, судей, стилистов, гримеров и саму Олю. Хореограф признался, что очень радуется, что смог принять участие в шоу.

"Танцы со звездами 3": новости проекта

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН