Также "холостячка" призвала недоброжелателей написать свои сообщения не в "личку", а в комментариях под постом.

После 11 эфира шоу "Танцы со звездами" на приглашенную судью Ксению Мишину обрушилась волна хейта из-за ее оценки Юлии Саниной. Девушка оценила танец фронтвумен The Hardkiss с отцом в 9 баллов, в то время как Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис оценили выступление в 10 баллов.

"Холостячка" Мишина на своей странице в Instagram она рассказала, что ее "личку" буквально взорвали хейтерские сообщения, даже с пожеланиями смерти.

"Друзья, я хотела бы поднять с вами тему этики и доброты в соцсетях. После эфира "Танцев со звездами", где я была приглашенным судьей, мой директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всего стала 9, которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца", - написала Ксения.

Мишина призвала людей быть добрее и стараться не обижать людей в интернете, думать, что такие сообщения могут кого-то задеть.

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Также "холостячка" призвала недоброжелателей написать свои сообщения не в "личку", а в комментариях под постом.

Танцы со звездами: кто покинул шоу в шаге от четвертьфинала

В воскресенье, 8 ноября, состоялся 11 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором участники проекта танцевали со своими родными.

По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цибульской.

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Автор: Ольга Робейко