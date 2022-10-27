В Мишель Мерсье сложно узнать былую красотку.

Французская актриса Мишель Мерсье обрела популярность благодаря роли в сериале "Анжелика". Казалось бы, она должна была разбогатеть, ведь получила всемирную известность, но все оказалось совсем не так.

Об этом сообщает "Киноафиша".

Отмечается, что актрисе платили маленький гонорар, поэтому молодой Мишель не удалось обеспечить себе безбедную старость, несмотря на то, что сериал "Анжелика" был культовым.

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В 1999 году ее и вовсе ждало очередное жизненное испытание. Она доверилась мошеннику, который "развел" ее на полмиллиона долларов. После этого Мерсье начала продавать личные вещи, чтобы хоть как-то выжить.

Сейчас ей 83 года. В кино и сериалах она уже не снимается, да и дома ее никто не ждет. Ведь личная жизнь актрисы тоже не сложилась. Известно, что она четыре раза была замужем, но детьми так и не обзавелась.

Более того, у звезды "Анжелики" обнаружили онкологию, с которой она борется по сей день.

Сериал "Анжелика": что о нем известно

В 1963 году режиссёр Бернар Бордери предложил Мерсье главную роль в костюмированном историческом фильме по популярному роману Анны и Сержа Голон "Анжелика", после того как от неё отказались Брижит Бардо, Катрин Денёв и Джейн Фонда.

Мишель удачно прошла пробы и получила роль псевдоисторического персонажа из жестокого XVII века, всеми доступными средствами борющегося за своё женское счастье. Партнёром Мишель был Робер Оссейн.

Роль принесла актрисе всемирную известность, с конца 1960-х для мировой зрительской аудитории Мишель Мерсье ассоциируется прежде всего с Анжеликой.

Известно, что в фильме были эротические сцены, поэтому не все серии прошли цензуру в СССР. Некоторые из них были выпущены только с началом Перестройки в 1985 году.

Напомним, что стало с самой красивой девочкой в мире.

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