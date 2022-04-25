Галкин с первого дня осуждает войну в Украине.

Российский шоумен Максим Галкин, который сейчас вместе со своей семьей находится в Израиле, неоднократно осуждал войну в Украине и критиковал власти России.

В связи с такой жесткой антивоенной позицией его "запретили" в России. Он лишился дохода от рекламы, а также теперь не может выступать на Родине. Впрочем, даже такие санкции против него не остановили шоумена от высказываний о войне в Украине.

На днях он высказался о зверствах оккупантов в Одессе. Тогда Россия выпустила крылатые ракеты по жилым домам, в результате чего было много погибших, в том числе и трехмесячный ребенок.

"В канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь о мире (официальные лица РФ, - УНИАН), везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?", - сказал Галкин.

Такую позицию шоумена поддержал и украинский журналист Дмитрий Гордон, который заявил, что такими высказываниями Галкин сжег за собой все мосты в Россию.

"Максим Галкин сжег за собой все мосты и произнес слова, которые лично я никогда не забуду. Когда совершается преступление, совесть, если она есть, спать не может. Россияне, просыпайтесь", - написал Гордон.

Напомним, против Галкина в России готовят уголовное дело. Обвинить юмориста хотят в том, что он распространяет фейки о России.

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