Сын Виталия Кличко впервые рассказал об отношениях с отцом

Он отметил, что их часто сравнивают.

Младший сын мэра Киева Виталия Кличко - Максим - впервые рассказал об отношениях с отцом. По его словам, их часто сравнивают, ведь Максим так же занимается спортом.

Максим говорит, что рад этому, ведь для него это большой аванс, так как он еще не находится на том уровне, на котором его знаменитый отец.

"Надеюсь, что в будущем смогу представлять Украину на том уровне, на котором это делал он. Конечно, я вижу все эти заголовки, все эти параллели и сравнения, но я пытаюсь сконцентрироваться на своей игре. А эти параллели с отцом для меня — это мотивация, и я рад, что смог доказать, что умею играть и что я в сборной не из-за фамилии", - поделился юноша в интервью сайту ФБУ.

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Также Максим рассказал, что у него хорошие отношения с отцом. Виталий Кличко смотрит каждый матч своего наследника и делится своим опытом.

"Он смотрит каждый мой матч. Он просматривал все наши матчи на чемпионате Европы U-20 и видел нашу игру против Португалии. Всегда меня поддерживает, и я очень рад, что у меня великий спортсмен в семье… Даже два таких спортсмена, которые могут мне подсказать много вещей, в том числе относительно травм, и поделиться своим опытом. После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал в том же духе. Так что мой дядя Владимир тоже следит за моей карьерой и дает много советов", - добавил Максим.

Напомним, ранее экс-жена Виталия Кличко пожаловалась на отсутствие мужчины.

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