Наталья опубликовала видео, записанное дома.

Бывшая жена действующего мэра Киева Наталья Кличко опубликовала в своем официальном блоге видео, где пожаловалась на отсутствие мужчины. На ролике она показала, что ей нужно починить кран.

"Где, черт возьми, мне взять мужчину в воскресенье после обеда, чтобы он помог починить мне кран? Я могу сделать это сама как-то, пожелайте мне удачи", - сказала Наталья на видео.

Отметим, недавно стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко разводится со своей женой Натальей после 25 лет совместной жизни. Наталья поблагодарила Виталия за все годы, которые они провели вместе. Экс-супруги отметили, что разошлись друзьями.

Напомним, ранее жена Виталия Кличко выставила на благотворительный аукцион свою джинсовку с флагом Украины. Супруга киевского мэра планирует передать вырученные от продажи деньги для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Также УНИАН писал, что бывшая жена Кличко впервые высказалась о разводе.

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