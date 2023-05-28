Она была вдали от ребенка, из-за чего еще больше переживала.

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как пережила ночь с 27 на 28 мая, когда Россия выпустила по Киеву более 40 беспилотников.

По ее словам, она проснулась ночью от сигнала воздушной тревоги и взрывов. Ей было очень страшно, так как в этот момент рядом не было ее сына. Мальчик сейчас находится в больнице.

"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных беспилотников. Мой Никита в больнице. Они всю ночь провели в укрытии. С*ки, ненавижу. Слава ВСУ!" – написала Саливанчук в инста-сториз.

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Отметим, на ночную атаку отреагировали большинство украинских знаменитостей. Владимир Дантес, например, написал, что "обоср*лся" от звуков взрывов, Светлана Тарабарова прикрывала собой детей, Григорий Решетник с семьей находился в укрытии.

Кроме того, все они благодарят ВСУ и ППО за мужествую работу и отбитые атаки врага.

Ночная атака дронов на Киев - что известно

В ночь на 28 мая Россия выпустила по Украине 54 дрона-камикадзе. Большая часть из них была направлена на Киев. Однако ППО удалось сбить 52 беспилотника.

Известно, что в результате ночной атаки погиб один человек, еще двое ранены.

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