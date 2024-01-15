Сейчас парень проходит службу.

Украинский артист Миша Крупин рассказал, что его сын Давид хочет воевать в составе армии Израиля. Как признался артист в интервью "Люкс ФМ", его 21-летний наследник уже проходит службу.

Вскоре Давид планирует подписать контракт с израильской армией, продолжил Крупин.

"Он хочет сейчас пойти по военному пути, стать профессиональным военным, подписать контракт и служить дополнительно", - поделился Миша.

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Он добавил, что у них с сыном прекрасные отношения, они время от времени общаются.

"Мы общались о войне, он мне рассказывал, что там (в Израиле, - УНИАН) происходит. И вообще у нас постоянные разговоры о его будущем", - добавил Крупин.

Также артист поделился, что его сын, как и он сам, пишет песни. Изначально он писал на русском языке, а сейчас на украинском, иврите и английском.

"Это пока не коммерческое дело", - подытожил музыкант.

Напомним, ранее Миша Крупин вышел на сцену в Одессе сильно пьяным и матерился. Об этом он сам сообщил зрителям, пришедшим на его выступление. В итоге он не смог нормально выступить, потому что едва держался на ногах. Позже он извинился перед поклонниками.

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