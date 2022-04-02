Украинский артист и волонтер сейчас пребывает во Львове, где может увидеться со своими родными.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел в армию в качестве бойца территориальной обороны, приехал на несколько дней во Львов. Там он встретился со своей приемной дочерью Дианой Фонаревой, а совместным фото поделился в Instagram-блоге.

На фото мужчина вместе со своей дочерью держат украинский сине-желтый флаг, подаренный военнослужащими 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

"Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой. Кстати, она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с Востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы", - поделился музыкант в описании к фотографии.

Отметим, что Диана - дочь первой жены Святослава Вакарчука Ляли Фонаревой, с которой певец пробыл в браке 20 лет (о разводе сообщили летом 2021 года).

Напомним, накануне Вакарчук встретил на улице во Львове врача из разбитой больницы в Мариуполе. Женщина назвала Мариуполь "городом, которого нет".

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