Певица надела кофточку с глубоким декольте.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном образе.

Читайте такжеКатя Осадчая предстала в ярком аутфите

Певица надела черную кофточку с глубоким декольте. А дополнила такой образ высокими перчатками. Шею Лобода украсила цепочкой с крестиком. При этом было видно родинку, которая есть на сексуальной ключице Светланы.

Также в посте Светлана сообщила, что ее новая песня "moLOko" заняла лидирующие строчки всех хит-парадов. Поэтому она решила пройтись по радиостанциям родного Киева.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич