Лобода засветила родинку / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном образе.
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Певица надела черную кофточку с глубоким декольте. А дополнила такой образ высокими перчатками. Шею Лобода украсила цепочкой с крестиком. При этом было видно родинку, которая есть на сексуальной ключице Светланы.
Также в посте Светлана сообщила, что ее новая песня "moLOko" заняла лидирующие строчки всех хит-парадов. Поэтому она решила пройтись по радиостанциям родного Киева.
Лобода засветила родинку / instagram.com/lobodaofficial
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