Певицу заподозрили в беременности.

Известная певица Светлана Лобода обнародовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она сидит в черном топе за столом. При этом Светлана прикрыла руками глаза. Фанаты обратили внимание на кольцо с большим бриллиантом, которое Лобода носит на безымянном пальце правой руки.

"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", - заинтриговала фанов певица.

"Скорее всего, узнала, что ждёт малыша", "Опять беременна?", "Кольцо на пальчике!!! Поздравляем", "Наконец-то возьмут замуж", - пишут фаны.

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Автор: Диана Могилевич