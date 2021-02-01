Лобода заинтриговала фанов / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода обнародовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она сидит в черном топе за столом. При этом Светлана прикрыла руками глаза. Фанаты обратили внимание на кольцо с большим бриллиантом, которое Лобода носит на безымянном пальце правой руки.
"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", - заинтриговала фанов певица.
"Скорее всего, узнала, что ждёт малыша", "Опять беременна?", "Кольцо на пальчике!!! Поздравляем", "Наконец-то возьмут замуж", - пишут фаны.
Лобода заинтриговала фанов / instagram.com/lobodaofficial
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