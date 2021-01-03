Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новогоднее фото.
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На снимке звезда позирует в нежно-розовом мини-платье. Интересно, что платье сделано с завязками на боках. Дополнила Лобода такой образ прозрачными босоножками на высоком каблуке. Стоит отметить, что у Светланы стройная фигура. Особенно красиво такой образ подчеркивает ее ноги.
"Будьте красивыми, наряжайтесь не ради кого-то, а ради себя. Ведь если вы себе нравитесь, вы улыбаетесь... а в вашу улыбку невозможно не влюбиться", - подписала фото Лобода.
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