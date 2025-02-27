Артист признался, что до сих пор оправляется от отношений, которые завершились неудачно.

Популярный украинский певец Melovin, настоящее имя которого Константин Бочаров, в очередной раз рассказал об отношениях с мужчиной, который изменил ему. Артист объяснил, почему после первой измены решил не разрывать отношения с бойфрендом.

В комментарии для телеканала "М1" знаменитость поделился, что более двух лет у него был роман с мужчиной. Исполнитель скрывал их романтическую связь и даже после расставания не раскрыл имя бывшего. Их отношения завершились из-за многочисленных измен, но произошло это не сразу.

Melovin простил первую измену и объяснил, что сделал это из-за сильных чувств к избраннику. По словам Константина, сейчас он жалеет, что сразу не разорвал отношения с экс-бойфрендом.

Видео дня

"Первый раз простил измену. Я не понимаю как. Я очень любил человека, слишком. Наделил его очень высоким значением. Этого не надо было делать", - поделился Бочаров.

Melovin рассказал, что после первой измены и извинений бывшего, он пытался забыть обо всем и начать отношения с чистого листа. Сам партнер тогда убеждал артиста, что такого больше никогда не повторится, и он сделает все возможное, чтобы любимый забыл об этом. Правда, обещания оказались пустыми словами. Измена повторилась снова и не одна. Это окончательно разрушило отношения мужчин.

"Мне говорили, что у нас все хорошо. Я снова включился в эти отношения. Потом я случайно увидел в его телефоне загруженное приложение, а там куча переписок. Я увидел сообщение: "Спасибо за кофе, за хороший вечер". Это был финал", - добавил певец.

Напомним, сейчас исполнитель находится в отношениях с певицей SWOIIA, однако в последнее время они не появляются на публике вместе и делится совместными кадрами в сети. Поклонники пары предположили, что они больше не вместе. Melovin прокомментировал слухи и признался, находится ли до сих пор в отношениях со SWOIIA. Знаменитость намекнул, что сейчас они переживают сложный период.

Вас также могут заинтересовать новости: