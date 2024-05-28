Они стараются поддерживать друг друга.

Украинская ведущая Лилия Ребрик призналась, как изменились их отношения с мужем Андреем Диким после появления третьего ребенка в семье.

Она отметила, что рождение младшей дочери Аделины только укрепило чувства. Мужчина очень внимательный и заботится о ребенке и Лилии.

"Я не хочу поливать медом наши отношения, но они у нас действительно настоящие, классные и мощные: один подумал, а второй уже сделал. Мы реально не ссоримся, не знаю, как нам в жизни так повезло. У меня на это не хватает ни сил, ни энергии. Мы понимаем, когда нам надо помолчать или когда мы хотим поговорить. Мы все время стремимся побыть вдвоем. Ясно, когда трое детей, то побыть вдвоем - это еще тот квест", - сказала Ребрик в интервью kp.ua.

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Лилия также добавила, что муж постоянно помогает и поддерживает при любых обстоятельствах. А в их семье есть такие правила:

"У меня нет какого-то чувства вины, что я прошу мужа помочь. Я вообще считаю, что женщина, которая родила, должна быть немного эгоисткой. Если есть возможность поспать - поспать. Надо полноценно и разнообразно питаться, потому что ты должна накормить потом ребенка. Поэтому отношения стали еще крепче, потому что ты понимаешь, что надо много внимания уделять и друг другу, и детям. Вечером, когда надо всех помыть, накормить, уложить спать, то мы делимся, кто с кем, кто как. Очень важно распределять обязанности - это очень мощная поддержка друг друга".

Напомним, ранее Лилия Ребрик впервые показала маленькую дочь и рассекретила, кто из звезд стал крестным.

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