Артистке захотелось изменений в стиле.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно в третий раз стала мамой дочери, решилась на перемены в имидже. Знаменитость сходила в салон красоты, где сделала новую прическу.

Так, на своей странице в Instagram Лилия показала, что перекрасилась в другой цвет. Много лет она была блондинкой, а сейчас покрасилась тоже в светлый оттенок, но с рыжинкой.

"В этом апреле ветер в волосах", - подписала Ребрик кадры, на которых радуется солнышку и новому стилю как ребенок.

Видео дня

К слову, Лилия Ребрик хотела посетить стилиста еще 15 марта, однако перед этим она заехала в роддом на осмотр и ее там оставили. Именно в этот день артистке сообщили, что она вот-вот должна родить.

Так и произошло. 15 марта Ребрик в третий раз стала мамой. На свет появилась дочь, которую назвали Адель. Интересно, что имя малышки состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея (мужа телеведущей), Дианы и Полины (дочерей звездного семейства).

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала трогательные фото с выписки из роддома.

Вас также могут заинтересовать новости: