Американская звезда похвасталась кольцом с огромным бриллиантом.

Кортни Кардашьян дождалась заветного предложения руки и сердца от барабанщика панк-группы "Blink-182" Трэвиса Баркера. В минувшее воскресенье мужчина устроил своей будущей супруге романтичное свидание на берегу океана. Он украсил место красными розами и свечами.

Кроме того, во время этого счастливого момента рядом с новоиспеченными женихом и невестой находилась ее родная сестра Хлои Кардашьян с возлюбленным Тристаном Томпсоном.

Новоиспеченная невеста на личной странице в Instagram опубликовала трогательные снимки с того самого дня.

Навсегда, — подписала она.

Ее младшая сестра, дважды разведенная Ким Кардашьян, прокомментировала радостное событие. Она опубликовала три эмодзи в виде обручальных колец.

Читайте также"Комфорт для избранных": Леся Никитюк написала гневный пост о качестве в сфере услугНапомним, Корти Кардашьян с 2006 по 2015 находилась в гражданском браке со Скоттом Дисиком. Пара воспитывает трех совместных детей: 11-летнего сына Мэйсона, 9-летнюю дочь Пенелопу, и 6-летнего сына Рейна. Причиной расставания пары послужили многочисленные измены со стороны мужчины.

Об отношения влюбленных стало известно в начале этого года. Как отмечают американские СМИ, будущий супруг Кортни невероятно счастлив, что она согласилась стать его супругой.

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Автор: Каролина Гайдук