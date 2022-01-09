Пограничники отправили Даню Милохина назад в Россию.

20-летний российский тиктокер Даня Милохин решил посетить Украину, чтобы погулять. При этом пограничники не пропустили его в нашу страну и отправили обратно.

"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули", – поделился Милохин в инста-сториз.

Позже блогер поделился фотографией с самолета и отметил, что готов стать президентом Российской Федерации.

"От кого же ты бежишь, Дань? От себя не убежать", "Не надо такого президента", "Босс молокосос", "Не дай Бог", "Ну, до этого далеко тебе", - пишут фолловеры в комментариях.

Читайте также Сын известной певицы сбежал из психбольницы и покончил с собой Кто такой Даня Милохин

Даня Милохин - российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

В 16 лет он пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть.

17 сентября 2020 года вышел клип на песню "Дико тусим", которую Милохин записал вместе с Николаем Басковым.

Вас также могут заинтересовать новости: