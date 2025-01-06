Стало известно, куда исчез звезда 2000-х Василий Бондарчук, чьи хиты все знали наизусть

Певец находится за границей.

Василий Бондарчук известен хитами "Серебром", "Нежная" и даже дуэтом с Ириной Билык на песню "Напополам". В 2000-х он был звездой, ведь все его песни звучали буквально из каждого утюга, однако со временем его звезда угасла.

С начала полномасштабного российского вторжения он перестал активно вести свои социальные сети.

Известно, что сейчас он находится в Соединенных Штатах Америки и порой выступает на благотворительных концертах.

При этом артист до сих пор разговаривает на русском языке.

Например, 3 октября 2024 года он опубликовал пост, в котором поздравил Андрея Данилко с днем рождения. Текст опубликован на языке страны-агрессора.

Интересно, что в блоге Бондарчука есть анонсы благотворительных концертах, на которых он выступал вместе с Позитивом, Златой Огневич, Виталием Козловским и другими.

Однако он ничего не пишет о войне в Украине и преступлениях россиян, которые те ежедневно совершают на украинских территориях.

Напомним, ранее украинский дизайнер отпраздновала Новый год с Тимати и Бастой.

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