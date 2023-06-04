Она не может себе позволить купить квартиру.

Опальная певица Таисия Повалий более 15 лет назад приняла решение с концами перебраться в Россию. Вероятно, она расчитывала на сумасшедшие гонорары, но не тут-то было.

Как выяснилось, у Повалий практически нет работы в РФ. В связи с этим она не может позволить себе купить недвижимость в стране-агрессора. Как сообщают росСМИ, она все это время скиталась по съемным квартирам с мужем Игорем Лихутой.

Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Повалий в Москву перевезла и свою маму, они стали жить втроем в трехкомнатной квартире.

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Также сообщается, что аренда квартиры, в которой живет Повалий, стоит 150 тысяч рублей. Несмотря на то, что она находится в элитном ЖК, там не самые лучшие условия.

Журналисты отмечают, что певица и хотела бы купить квартиру в центре столицы страны-террориста, однако не может себе этого позволить. А покупать квартиру на окраине города она не хочет.

Что известно о Таисии Повалий

Таисия Повалий до сих пор молчит о большой войне. Однако однажды она все же выдала свою позицию - певица заявила, что Россия ее "защищает".

Кроме того, она продолжает выступать на концертах в РФ, где исполняет украинские песни. Недавно она и вовсе заявила, что выступила в РФ с детьми из Донбасса, чем разгневала украинцев.

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