Артист отказывался выступать на корпоративе, если заказчиком был украинец.

Пиарщица Анна Салата в своем Telegram-канале опубликовала сообщение организатора концертов, который написал о том, что российский певец Юрий Шатунов ненавидел украинцев.

Так, концертный организатор отметил, что Шатунов всегда отказывался выступать на корпоративе, если заказчиком был украинец. По его словам, артист называл украинский народ "все к*нченные бандеровцы, нацисты и фашисты". Также он добавил, что Шатунов был категорически против выступать перед людьми, которые не уважают "великую Россию".

"Конечно, не хочется разрушать детские воспоминания... Но, начиная с 2014 года, каждый раз, когда ему звонили с запросом на частное выступление в Европе, узнавая, что заказчики из Украины, он неизменно отвечал, что мы тут все к*нченные, бандеровцы, нацисты и фашисты. Что он не собирается петь перед людьми, которые не уважают великую Россию. Вот и Юра", – написал организатор.

То есть, Юрий Шатунов с 2014 года поддерживал Россию и преступный режим Владимира Путина. После полномасштабного вторжения он не сказал ни слова о войне в Украине.

Напомним, 23 июня стало известно о смерти Юрия Шатунова. Он умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

Позже появилось видео, как друзья пытались спасти его от смерти.

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