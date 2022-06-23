Это были последние минуты жизни Шатунова.

Сегодня, 23 июня, стало известно о смерти российского певца, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Его продюсер отметил, что певец умер по дороге в больницу от обширного инфаркта. Позже Telegram-канал SHOT обнародовал видео, на котором видно, как друзья пытаются спасти Шатунова от смерти.

На кадрах можно заметить, что артисту стало плохо и он находился в полуобморочном состоянии. Друзья же подхватили его и не давали ему упасть на землю. Затем они начали тащить его в больницу в селе Растуново. Там он провел около 10 минут, а затем его положили в карету скорой помощи, чтобы отвезти в другую больницу. Но по дороге он скончался.

Отметим, накануне смерти Шатунов поскандалил с экс-продюсером "Ласкового мая", который хотел запретить ему исполнять хиты группы. Один суд Андрей Разин уже выиграл, а позже пригрозил другим.

"Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, – судороги предсмертные", - буквально вчера прокомментировал инцидент с Разиным Шатунов.

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