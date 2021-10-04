Кэти Перри стало сложно дышать во время выступления.

Американская певица Кэти Перри едва не задохнулась во время выступления на мероприятии Variety's Power of Women. Девушка вышла на сцену в массивном платье с тугим корсетом, который затруднял ее дыхание.

Во время выступления Кэти показала своему супругу Орланду Блум, что ей тяжело дышать. Он сразу же выбежал на сцену и спас любимую. После этого Перри сказала: "Теперь я могу дышать! Мой герой". Затем она продолжила петь, а Орландо пошел на свое место.

Кэти Перри и Орландо Блум: история отношений

Настоящая искра проскочила между ними 10 января 2016 года на закрытой вечеринке The Weinstein Company & Netflix после церемонии вручения наград "Золотой глобус". Они сразу же начали флиртовать, а вскоре у них завязались романтические отношения.

В 2019 году Орландо сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. В марте 2020 они объявили о беременности Кэти. В клипе на песню Never Worn White певица впервые показала беременный животик. 27 августа на свет появился их первенец - дочка Дэйзи Дав.

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Автор: Диана Могилевич