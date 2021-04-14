Соня Евдокименко часто снимается в фотосессиях.

Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала в Instagram фото с отдыха на Гавайях.

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На снимке девушка позирует в спортивном костюме на фоне экзотических растений. При этом она слегка подвернула топик, чтобы показать идеальный пресс.

Впрочем, девушка может похвастаться своей фигурой. Она работает моделью и следит за своей фигурой.

"Миленькая такая", "Красотка", "Шикарная", - пишут фолловеры.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев

Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели

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Автор: Диана Могилевич