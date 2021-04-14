Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала в Instagram фото с отдыха на Гавайях.
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На снимке девушка позирует в спортивном костюме на фоне экзотических растений. При этом она слегка подвернула топик, чтобы показать идеальный пресс.
Впрочем, девушка может похвастаться своей фигурой. Она работает моделью и следит за своей фигурой.
"Миленькая такая", "Красотка", "Шикарная", - пишут фолловеры.
Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Кто такая Соня Евдокименко:
- Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
- Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
- Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
- Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели
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