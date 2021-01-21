Евдокименко показала жениха / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в социальной сети Instagram фотографии со своим женихом.

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На кадрах Соня позирует в леопардовом мини-платье и белых кроссовках, а ее жених Денис Жаданов - в черной футболке, джинсах и черных кроссовках. Стоит отметить, что на фото пара нежно обнимается, а на одном из снимков Денис целует Соню.

"Какие красивые", "Такая красивая пара", "Красивой любви вам", - написали поклонники.

Евдокименко показала жениха / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая Соня Евдокименко:

  • Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
  • Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
  • Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
  • Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели

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Автор: Диана Могилевич