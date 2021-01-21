Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером

Соня Евдокименко живет в США. Там она и нашла свою вторую половинку.

Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в социальной сети Instagram фотографии со своим женихом. Читайте такжеЗвезда Playboy снялась топлес На кадрах Соня позирует в леопардовом мини-платье и белых кроссовках, а ее жених Денис Жаданов - в черной футболке, джинсах и черных кроссовках. Стоит отметить, что на фото пара нежно обнимается, а на одном из снимков Денис целует Соню. "Какие красивые", "Такая красивая пара", "Красивой любви вам", - написали поклонники. Кто такая Соня Евдокименко: Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев

Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Диана Могилевич

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