Артистка ответила, как относится к мужчинам, которые уехали из Украины во время войны.

Украинская певица, сестра народной артистки Софии Ротару - Аурика - высказалась о мужчинах-беглецах, которые находятся за границей во время войны. Звезда прокомментировала скандал связанный с ее родственниками, выехавшими за пределы родины.

Впервые за долгое время Аурика дала интервью. Журналистка Алина Доротюк затронула тему уклонистов. В частности, интервьюерка вспомнила о сыне и внуке Софии, которые пытались выехать за границу незаконно.

Руслана и Анатолия Евдокименко в начале полномасштабного вторжения задержали пограничники при попытке побега за пределы Украины. Однако впоследствии стало известно, что звездному сыну и внуку все же удалось попасть в Европу.

На просьбу Доротюк прокомментировать инцидент с бегством родственников, Аурика отказала. Она отметила, что не будет ничего говорить о поступках Софии или ее родных.

Однако певица объяснила, как относится к подобным действиям мужчин во время войны. Более того, зять артистки остался в Украине и работает в прокуратуре.

"Здесь можно двояко как-то к этому относиться, потому что я с одной стороны понимаю, что никто не хочет умирать. Вообще молодые ребята, которые не знают, что такое война, они никогда не стреляли, они никогда не держали оружие в руках, они напуганы. И конечно они хотят сбежать из Украины. Я считаю, что в Вооруженные Силы должны идти люди, у которых есть опыт в военном деле", - поделилась Ротару.

На это резко ответила Алина. Она отметила, что мужчин, которые готовы стать на защиту страны и имеют военные навыки, становится все меньше.

"Я понимаю, но я не знаю. Я не могу осуждать, не могу. Мне их также и жалко, и я понимаю, что они не хотят умирать", - ответила Аурика.

Напомним, ранее сестра Ротару рассказала, общается ли с ней и как чувствует себя звезда.

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