Защитница, которая вот-вот родит ребенка, снялась в новой фотосессии.

Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд, которая сейчас ждет рождения второго ребенка, снялась в новой нежной фотосессии. В кадре женщина позировала в длинном белом платье, обхватив руками свой живот.

Фотографиями, сделанными на 40-й неделе беременности, Эмеральд поделилась в своем Instagram-блоге.

Отметим, что муж Евгении - военнослужащий Евгений Стипанюк. Пара познакомилась в 2022 году, когда Женя, закрыв свой успешный ювелирный бизнес, отправилась на фронт защищать свою страну от нападения российских оккупантов. Также у Эмеральд есть 10-летняя дочь от первого брака.

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Следует отметить, что сейчас военнослужащая также решила представить подписчикам свою маму. Зовут ее Жанна Феликсовна.

"Какая мудрая женщина меня воспитала", - написала Эмеральд.

В stories Евгения попросила маму сказать что-то хейтерам, которые постоянно пишут гадости в ее адрес, на что ее мама коротко сказала: "Да пошли они на х*й".

Напомним, беременная снайперша Эмеральд вышла на связь после аварии и показала фото машины.

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