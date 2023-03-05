Она дала откровенное интервью Елене Кравец.

Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд, которая известна многим под позывным "Жанна Д'Арк", дала интервью программе "Тихий вечер с Еленой Кравец". Сейчас девушка находится на восьмом месяце беременности. Эмеральд говорит, что все процессы протекают нормально.

За последнее время она успела хорошенько поправиться, но уже откорректировала свое питание и сбросила лишний вес.

"Я за правильное питание всегда была. Пыталась полезную пищу есть даже на фронте, конечно, когда это удавалось. А с беременностью я просто начала есть бургеры, картошку, сладкое. Муж смеялся, потому что мой врач сказал, что лучше мне ни в чем не отказывать. Но потом, после седьмого месяца, я решила, что надо прекращать набирать вес. Я начала правильно питаться и похудела на 6 килограммов", - призналась защитница.

На вопрос о возвращении на фронт после рождения ребенка Эмеральд ответила так:

"Конечно, немного хочется, но мой наставник-снайпер сказал, чтобы я сидела с ребенком дома три года".

Также Евгения добавила, что надеется на окончание войны до тех пор, пока она родит и сможет вернуться в строй.

Напомним, беременная снайперша Эмеральд показала нежное поздравление от любимого с фронта.

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