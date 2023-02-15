Мужчина доказал, что даже расстояние не остановит любовь.

Известная украинская военнослужащая Евгения Эмеральд, которую многие знают под псевдонимом "Жанна д'Арк", показала нежное поздравление от своего возлюбленного, который служит в ВСУ. Беременная снапейрша даже не думала, что получит подарок на День влюбленных.

В Stories Эмеральд рассказывала, что праздновала вместе с подругой. Они ходили в кино, полакомились мороженым. Однако вечером ее ждал сюрприз.

Когда снайперша уже была дома, ей позвонил неизвестный мужчина. Он попросил Эмеральд выйти на улицу. Там она увидела мужчину, который вручил ей воздушные шарики и огромный пакет сладостей.

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Беременная снайперша сразу спросила, от кого этот подарок. Однако курьер ничего не рассказал и признался, что ему запретили раскрывать секрет. Конечно, Эмеральд сразу догадалась, от кого этот сюрприз.

Ее муж, ныне находящийся на фронте, не оставил свою избранницу без приветствия. Эмеральд не скрывала эмоций, приятный сюрприз ее поразил.

Напомним, недавно Эмеральд показала редкое фото дочери.

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