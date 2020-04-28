Сменивший пол певец Оскар заразился коронавирусом

Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста - "Между мной и тобой" и "Бег по острию ножа".

Певец Оскар (настоящее имя – Шамиль Малкандуев) из России, объявивший себя трансгендерной женщиной Скарлетт Ля Куин, заразился коронавирусом в США.

Читайте такжеОт сменившего пол певца Оскара отреклись родственникиКак передает Lenta.ru, недомогание и боль в горле она почувствовала еще 8 марта. На тот момент Нью-Йорк еще не закрыли на карантин.

По ее словам, тогда никто из жителей города не относился к пандемии всерьез и все считали риски заражения низкими. Через неделю артистка, начавшая испытывать слабость в теле и удушье, обратилась в больницу, где ей удалось сдать тест на COVID-19. Он оказался положительным, однако врачи заявили, что не могут госпитализировать ее из-за нехватки больничных мест.

«В какие-то дни было тяжело дышать, в другие была сильная ломящая боль по всему телу, лихорадило, бросало в жар, при этом без температуры. Иногда тошнило», – рассказала артистка.

Она добавила, что боролась с болезнью около месяца. Певица до сих пор восстанавливается после болезни.

Как известно, Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста - «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».

Ранее УНИАН сообщал, как Оскар совершил каминг-аут.