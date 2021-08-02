Каменских похвасталась фигурой / фото Instagram Настя Каменских
Известная украинская певица Настя Каменских отправилась в отпуск и поделилась со своими подписчиками серией свежих фото в бикини.
Читайте также"Насладиться друг другом": Настя Каменских показала интимное фото с рукой ПотапаСнимки артистка разместила на своей странице в Instagram.
"Ну понеслась, первая партия фотографий. У нас тут возник спор: какая фотография лучше? А вы как думаете: первая, вторая или третья?", – написала NK в посте.
Поклонники пришли в восторг от нового кадра с Каменских: "Красивая", "Сексуальная", "Горячо", "Все фото прекрасны", "Вау, смело!".
Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux