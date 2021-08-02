Исполнительница порадовала своих подписчиков серией жарких фото.

Известная украинская певица Настя Каменских отправилась в отпуск и поделилась со своими подписчиками серией свежих фото в бикини.

Читайте также"Насладиться друг другом": Настя Каменских показала интимное фото с рукой ПотапаСнимки артистка разместила на своей странице в Instagram.

"Ну понеслась, первая партия фотографий. У нас тут возник спор: какая фотография лучше? А вы как думаете: первая, вторая или третья?", – написала NK в посте.

Поклонники пришли в восторг от нового кадра с Каменских: "Красивая", "Сексуальная", "Горячо", "Все фото прекрасны", "Вау, смело!".

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Автор: Ольга Робейко