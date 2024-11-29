Певица с юмором вспомнила подростковый перформанс с маминой юбкой на голове.

Певица Слава Каминская, которая недавно показала фото из Испании. Снова порадовала своих поклонников остроумным постом в Instagram. На этот раз 40-летняя артистка поделилась забавным фото из подросткового возраста, на котором предстает в неожиданном образе.

На фотографии 14-летняя Слава позирует с куском ткани на голове, напоминая героиню индийского кино.

"1998 год. Мне 14 лет. Друзья, это не шарф. Это кусок ткани, из которой позже сшили мамину юбку", - с юмором комментирует Каминская.

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Она призналась, что тогда представляла себя загадочной героиней в стиле очень бюджетного Болливуда.

Певица также пошутила над своей серьезностью на фото и загадочным предметом в руке, который назвала указателем судьбы.

"Очевидно, в глубине души я думала: это будет шедевр, это войдет в историю", - иронизирует Каминская.

Поклонники оценили чувство юмора звезды и ее креативность, которая, как оказалось, проявлялась еще с юных лет. Фотография вызвала волну положительных комментариев и в очередной раз доказала, что Слава Каминская умеет удивлять и поднимать настроение своим подписчикам.

Реакция соцсетей:

"Все верно! Вы же артист, и нужно было с чего-то начинать. Лаура становится все больше похожей на Вас"

"Где какая вилка и чем держишь? Или я просто не вижу?"

Я подозреваю, что это трикотин! Эта ткань как раз вошла в моду, и не все могли себе позволить эту роскошь. Моя мама тоже купила черный трикотин на юбку, но так и не сшила ее. Пришлось отдать мне, чтобы сшить юбку к 1 сентября в школу"

"Брови!"

"О, прикольно! А я даже помню тебя такой: с темными волосами и еще - ухо с кучей сережек!"

Напомним, Слава Каминская, которая сейчас проживает на испанском острове Тенерифе, поделилась с поклонниками трогательными семейными фотографиями.

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