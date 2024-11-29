Певица Слава Каминская, которая недавно показала фото из Испании. Снова порадовала своих поклонников остроумным постом в Instagram. На этот раз 40-летняя артистка поделилась забавным фото из подросткового возраста, на котором предстает в неожиданном образе.
На фотографии 14-летняя Слава позирует с куском ткани на голове, напоминая героиню индийского кино.
"1998 год. Мне 14 лет. Друзья, это не шарф. Это кусок ткани, из которой позже сшили мамину юбку", - с юмором комментирует Каминская.
Она призналась, что тогда представляла себя загадочной героиней в стиле очень бюджетного Болливуда.
Певица также пошутила над своей серьезностью на фото и загадочным предметом в руке, который назвала указателем судьбы.
"Очевидно, в глубине души я думала: это будет шедевр, это войдет в историю", - иронизирует Каминская.
Поклонники оценили чувство юмора звезды и ее креативность, которая, как оказалось, проявлялась еще с юных лет. Фотография вызвала волну положительных комментариев и в очередной раз доказала, что Слава Каминская умеет удивлять и поднимать настроение своим подписчикам.
Реакция соцсетей:
- "Все верно! Вы же артист, и нужно было с чего-то начинать. Лаура становится все больше похожей на Вас"
- "Где какая вилка и чем держишь? Или я просто не вижу?"
- Я подозреваю, что это трикотин! Эта ткань как раз вошла в моду, и не все могли себе позволить эту роскошь. Моя мама тоже купила черный трикотин на юбку, но так и не сшила ее. Пришлось отдать мне, чтобы сшить юбку к 1 сентября в школу"
- "Брови!"
- "О, прикольно! А я даже помню тебя такой: с темными волосами и еще - ухо с кучей сережек!"
Напомним, Слава Каминская, которая сейчас проживает на испанском острове Тенерифе, поделилась с поклонниками трогательными семейными фотографиями.