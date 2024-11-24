Певица показала фото матери и дочери.

Популярная украинская исполнительница Слава Каминская, которая сейчас проживает на испанском острове Тенерифе, опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию трогательных фотографий, на которых запечатлена вместе с мамой и дочкой Лаурой.

На снимках три поколения женщин выглядят невероятно счастливыми и гармоничными. Слава, ее мама и маленькая Лаура нежно обнимаются, улыбаются и излучают тепло и любовь.

Поклонники певицы не остались равнодушными к этим фотографиям. Они засыпали Славу комплиментами, отмечая невероятное сходство между ней, ее мамой и дочкой. Многие обратили внимание на то, что Лаура - настоящая копия своей звездной мамы.

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Реакция соцсетей:

"Какие вы все красавицы!"

"Три грации!"

"Лаура - твоя мини-копия!"

"Генетика - удивительная вещь!"

"Красивые!"

Певица также активно ведет свой блог в Instagram, где делится с подписчиками своими мыслями, переживаниями, планами и, конечно же, фотографиями из личной жизни.

Кто такая Слава Каминская?

Слава Каминская - известная украинская певица, которая получила известность как солистка группы "НеАнгелы". Обладая ярким вокалом и харизмой, она покорила сердца многих поклонников. После распада дуэта Слава продолжает сольную карьеру, выпуская зажигательные хиты и экспериментируя с различными музыкальными стилями. Кроме музыки, она активно занимается воспитанием двоих детей и откровенно делится моментами своей жизни с подписчиками в социальных сетях.

Напомним, недавно Каминская показала, как отдыхает в Испании.

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